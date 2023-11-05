Тегеран, 5 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани 5 ноября пригрозил Соединённым Штатам тяжёлым ударом в случае, если Вашингтон не прекратит боевые действия в секторе Газа и не установит режим прекращения огня.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы получите тяжёлый удар», — процитировал генерала телеканал Al Arabiya.

Аштиани неоднократно обвинял США во вмешательстве в конфликт Палестины и Израиля и называл стратегической ошибкой поддержку Вашингтоном Тель-Авива. Иранское правительство выступает с поддержкой палестинского движения ХАМАС и угрожает Израилю серьёзными последствиями в случае наземной операции в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху 5 ноября назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Он не согласился с допуском гуманитарной помощи в палестинский анклав и заявил, что Тель-Авив не будет передавать «нацистам» помощь, что в секторе Газа якобы нет невовлечённых гражданских лиц. Элияху является членом ультраправой партии «Итамара Бен-Гвира» и не входит в состав кабинета министров безопасности.