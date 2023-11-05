Хельсинки, 5 ноября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Мужчина выломал двери и бегал между самолётами в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа. Инцидент произошёл в субботу, 5 ноября.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа самолёта. Он сломал замки на двух дверях, сотрудники заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его», — сообщило издание IltaLehti.

Возмутителя спокойствия задержали. Ему около 40 лет, он заявил, что просто очень хотел попасть на взлётное поле. Теперь мужчина подозревается в нанесении ущерба и угрозе безопасности движения.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина на автомобиле без номеров 5 ноября прорвался на территорию гамбургского аэропорта и остановился возле терминала бизнес-авиации. При себе у него оказалось стрелковое оружие. Он забаррикадировался в автомобиле с двумя детьми. Аэропорт экстренно закрыли, перекрыли проезды вокруг него.