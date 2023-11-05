Москва, 5 ноября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Сообщения про обыск в доме Виктории и Вадима Цыгановых были частью розыгрыша с участием пранкера Лексуса (Алексей Столяров). Об этом супруги рассказали в видео, выложенном в Telegram-канале Цыгановой.

Владимир Гердо/ТАСС Продюсер Вадим Цыганов и его супруга певица Вика Цыганова

Накануне вечером на канале опубликовали видео, где Цыганов говорит об обыске. Ролик сопровождался подписью, что на семью «настучала Собчак». Позже певица написала, что обыск закончился, у них изъяли «туфли и нейросеть».

«Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом», — заявил Цыганов во время разговора со Столяровым по телефону.

Он также рассказал зрителям, что в дом с обыском приходили «рептилоиды» и искали веру, надежду и любовь. Цыганов добавил, что адвокат семьи, увидев сообщение об обыске, вызвала полицию, вместе с правоохранителями приехали журналисты, а супруги в это время были в бане. В описании к видео говорится, что будет вторая часть.