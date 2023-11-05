Одесса, Украина, 5 ноября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Одессе, сообщило 5 ноября украинское издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одессе слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день в городе объявили воздушную тревогу.

Других подробностей украинское издание не приводит.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в Харьковской области. Также утром 4 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в контролируемой Киевом Херсонской области. Помимо этого, 30 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что ночью в Днепропетровске произошла серия взрывов.