Вооружённый мужчина в аэропорту Гамбурга вышел из машины и сдался полиции
Гамбург, Германия, 5 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина в аэропорту города Гамбурга в Германии сдался полиции. Находившийся с ним ребёнок не пострадал, об этом сообщила 5 ноября полиция города в социальной сети Х.
«Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью», — сообщили в пресс-службе.
В полиции уточнили, что правоохранители задержали мужчину без сопротивления. Девочка, по данным гамбургских силовиков, не пострадала.
Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга временно закрыли из-за вооружённого мужчины, который на автомобиле Audi без номеров прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолётов.
Мужчина забаррикадировался в Audi и произвёл два выстрела из стрелкового оружия, а также бросил из окна две горящие бутылки. С ним в машине находилась его четырёхлетняя дочь.
Вокруг аэропорта перекрыли дороги. Позже городская полиция сообщила, что вооружённого мужчину уговаривают сдаться. Также стало известно, что мужчина — этнический турок, который, по данным агентства DPA, поссорился с женой на почве спора об опеке над ребёнком.