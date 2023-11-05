Гамбург, Германия, 5 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина в аэропорту города Гамбурга в Германии сдался полиции. Находившийся с ним ребёнок не пострадал, об этом сообщила 5 ноября полиция города в социальной сети Х.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью», — сообщили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что правоохранители задержали мужчину без сопротивления. Девочка, по данным гамбургских силовиков, не пострадала.

Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга временно закрыли из-за вооружённого мужчины, который на автомобиле Audi без номеров прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолётов.

Мужчина забаррикадировался в Audi и произвёл два выстрела из стрелкового оружия, а также бросил из окна две горящие бутылки. С ним в машине находилась его четырёхлетняя дочь.

Вокруг аэропорта перекрыли дороги. Позже городская полиция сообщила, что вооружённого мужчину уговаривают сдаться. Также стало известно, что мужчина — этнический турок, который, по данным агентства DPA, поссорился с женой на почве спора об опеке над ребёнком.