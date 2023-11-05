Киев, 5 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Украина может потерять остатки экспорта в Европу из-за действий киевских властей. В настоящее время доставка грузов из Китая в Европу обходится дешевле, чем с Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. О проблеме он написал на странице в соцсети Facebook* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Виновниками ситуации он назвал киевские власти. В частности, по причине некорректной работы электронного приложения по пересечении границы «еЧерга», на границе Украины выросли очереди из выезжающих фур. Азаров добавил, что среднее время ожидания доходит до двух недель.

«Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введённого Владимиром Зеленским «государства в смартфоне». На этот раз сбой дала система «еЧерга». Из-за ее некорректной работы очереди фур на выезд с Украины выросли за последнее время в три-четыре раза, а среднее время ожидания составляет 10–15 дней», — сообщил экс-премьер Азаров.

Как передавало 5 ноября ИА Регнум, немецкие журналисты сообщили о попытках Польши помешать украинской торговле. В материале Spiegel отмечалось, что поляки целенаправленно задерживают ввозимые в республику товары, поощряют саботаж и затягивание досмотра экспортных грузов на таможне. Авторы материала назвали вероятной причиной подобного поведения тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Варшавой и Киевом.

В сентябре этого года украинские власти обвинили в намеренных препятствиях для транзита украинского зерна. Одним из обвинений стало то, что Польша намеренно ввела ветеринарный контроль для затягивания времени ожидания на погранпереходах, где продукция простаивает почти две недели.