Киев, 5 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Нынешнее украинское правительство нужно полностью заменить, и только в этом случае власти страны начнут проводить политику в интересах своего народа. Такое мнение 5 ноября высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на странице в соцсети.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Когда говорят, что киевский режим поменять не на кого, это смешно звучит. Я не хочу называть конкретные фамилии», — написал политик.

Азаров также усомнился в том, что среди миллионов жителей Украины не найдётся способных на это людей, и напомнил, что в Москве находится полный состав правительства страны.

По словам экс-премьера, новый кабмин появится, когда для этого будет настоящий запрос. Он также добавил, что в стране нужно создать все условия для восстановления такой власти, которая будет вести политику в интересах народа и государства.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за репрессивных действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским в стране в скором времени может вспыхнуть гражданская война. По его словам, на Украине ежедневно происходят аресты, репрессии, расправы и различные суды над несогласными с нынешней властью.

Соскин 30 октября заявил, что Зеленский довёл Украину до такого состояния, что жители могут поднять восстание против него. Эксперт уточнил, что глава киевских властей может изменить эту ситуацию, если отменит военное положение.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 4 ноября заявил, что руководители киевского режима неизбежно ответят за такие свои преступления, как сожжение мирных протестующих в одесском Доме профсоюзов, попытка уничтожения русского населения в Донбассе и гибель жителей Украины в братоубийственном конфликте. По мнению Патрушева, на Украине есть здоровые силы, которые сейчас подавлены киевской властью и ждут своего часа, чтобы расплатиться с ней.