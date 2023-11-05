Москва, 5 ноября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Тольяттинская «Лада» победила московский ЦСКА со счетом 4:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вернула себе лидерство в Восточной конференции. Игра прошла 5 ноября в «ЦСКА-Арене» в Москве.

Владимир ФедоренкоРИА Новости Игрок ПХК ЦСКА Никита Ртищев и игрок ХК «Лада» Максим Березин (справа)

Голы от победившей команды забили Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11-я минута), Сергей Шумаков (31-я и 33-я минуты). У москвичей показали результат Владислав Каменев (35-я минута), Максим Мамин (49-я минута) и Михаил Григоренко (60-я минута).

«Лада» прервала череду из трёх побед ЦСКА. Тольяттинцы также вернули себе лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 37 очков за 29 матчей. ЦСКА находится на пятом месте в Западной конференции, имея 30 очков после 26 матчей.

Следующая игра для «Лады» состоится 9 ноября в Тольятти с казанским «Ак Барс». «Армейцам» предстоит встретиться 7 ноября в домашнем матче с челябинским «Трактором».

Это уже вторая встреча команд в сезоне. Первый раз также победила «Лада» со счётом 3:1 в матче, прошедшем в сентябре в Тольятти.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября на матче КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА произошла драка между форвардами СКА и «Авангарда» Иваном Зинченко и Марком Вербой. Тренер петербургской команды Роман Ротенберг заявил, что из-за бездействия тренеров Зинченко мог погибнуть, когда его избивал соперник.

Эта встреча закончилась первой победой омичей на выезде над СКА с 2018 года. «Авангард» забил пять шайб при трёх, пропущенных от противника.