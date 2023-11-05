Москва, 5 ноября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В России готовят проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы и изучению межзвёздного пространства. Об этом на марафоне общества «Знание» сообщил генеральный директор Центра Келдыша (входит в «Роскосмос») Владимир Кошлаков.

Роскосмос/РИА Новости

«Готовится космический эксперимент с полётом аппарата за пределы Солнечной системы», — сказал Кошлаков.

Он пояснил, что в аппарате используют самый мощный плазменный двигатель в мире, созданный центром, который сможет непрерывно работать долгие годы.

Двигатель на эффекте Холла относится к электрическим ракетным двигателям. В сравнении с ионными плазменные силовые установки обладают большей тягой, но меньшим коэффициентом полезного действия. При этом у них меньше тяга по сравнению с химическими. Среди преимуществ такого двигателя — низкий расход топлива и продолжительностью работы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 октября заявил, что в стране продолжат изучать Луну — лунную программу не закроют, несмотря на нештатную ситуацию с «Луной-25».

В июле в «Роскосмосе» указали на угрозу доступу в космос из-за космического мусора. По данным ведомства, количество орбитальных объектов, размер которых более 1 см, к 2030 году возрастёт в полтора раза. Это, как считают специалисты, создаст реальную угрозу гарантированному доступу в космос.