Вашингтон, 5 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Обострение политической обстановки в Соединённых Штатах перед выборами президента может обернуться гражданской войной. Об этом написало американское издание 19fortyfive.

ТАСС/EPA/GAMAL DIAB

«Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, это может быть сигналом к масштабному конфликту», — говорится в материале.

По словам автора статьи, разногласия между кандидатами в президенты США — это обычное дело, однако накал страстей между экс-президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом создаёт в стране небывалое внутреннее напряжение.

Отмечается, что после череды возбуждённых против него уголовных дел Трамп стал публиковать угрозы в интернете, при этом рейтинг лидирующего в республиканской гонке праймериз экс-президента США уже сравнялся с показателями Байдена.

«Можно ли с уверенностью сказать, что США находятся на грани второй гражданской войны? Может быть, и да», — заключил автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в ходе встречи со своими сторонниками в штате Флорида Трамп заявил, что Байден по уровню своего умственного развития якобы не превосходит некоторых шестилетних детей. Он добавил, что Китай и Россия «не могут поверить в то, что произошло» с США.

Трамп 10 августа написал, что его будущий оппонент по президентской гонке сошёл с ума и не может находиться на посту американского президента. Политик добавил, что действующий глава Белого дома ведёт страну в ад.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 26 августа заявил, что противоречия между Демократической и Республиканской партиями в США приобрели непримиримый характер. По мнению политика, это может спровоцировать гражданскую войну в этой стране.