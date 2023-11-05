Москва, 5 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Российские шеф-повара, рестораторы и эксперты со всей страны примут участие в юбилейном, 50-м фестивале «Гастрономическая карта России». Он начался в рамках проходящей на ВДНХ выставки-форума «Россия». В программе гастрофестиваля свыше 100 мероприятий, он продлится, как и выставка, до 12 апреля 2024 года.

Кирилл Зыков/ Фотохост-агентство «РИА Новости»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что этот фестиваль — часть большой программы выставки «Россия». Её комментарии привёл ТАСС.

Гости фестиваля смогут узнать о культурных и кулинарных традициях населяющих Россию народов. Посетители смогут не только принять участие в дегустации, но и поучаствовать в мастер-классах, и увидеть выступления творческих коллективов.

Сергунина пояснила, что в фестивале «Гастрономическая карта России» участвуют команды из 63 регионов страны. Шеф-повара, рестораторы, фермеры и производители предложат и научат готовить блюда местной кухни. Заявлено, что гости смогут познакомиться с поморской и бурятской, донской и дальневосточной, сибирской и другими видами кухонь, а также попробовать старинную русскую уличную еду, северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.

В первый день работы Международной выставки-форума «Россия», 4 ноября, её посетили свыше 190 тысяч человек. По словам организаторов, это рекорд. В день открытия, который совпал с государственным праздником, Днём народного единства, в пространстве выставки состоялись концерты, образовательные мероприятия, открылись новые павильоны и презентации.

В тот же день в новом павильоне «Дом российской кухни» открылся гастрономический фестиваль «Россия — территория вкуса». Повара и рестораторы из разных регионов представили особенности кухни народов России.

До завершения выставки в 2024 году вход на неё для посетителей будет бесплатным. Во время проведения выставки-форума запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.