Санкт-Петербург, 5 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Завершилась церемония прощания с советским и российским дирижёром, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрием Темиркановым, сообщили «Известия».

Александр Демьянчук/ТАСС

Прощание проходило в Большом зале филармонии 5 ноября. По традиции музыканта проводили в последний путь аплодисментами. Панихиду сделали открытой для всех желающих, на церемонию пришли сотни человек.

Проститься с дирижёром также пришёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Он всегда давал мудрые советы абсолютно всем: ненавязчиво, он не учил, а делился своим жизненным опытом. Юрий Хатуевич мог дружить, и самое главное в этой жизни — он всегда помогал людям», — сказал он.

На церемонию также пришёл председатель императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он рассказал о близких отношениях с усопшим.

«Не раз встречались и в Нальчике, и в здесь, в Ленинграде, в Петербурге. Безусловно, это выдающийся режиссер, музыкант», — сказал Степашин, отметив вклад музыканта в развитие филармонии, Михайловского и Мариинского театров.

Как сообщало ИА Регнум, Юрий Темирканов ушёл из жизни 2 ноября в возрасте 84 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Он назвал смерть дирижёра невосполнимой утратой для всех. Президент также отметил, что Темирканов помогал продвижению российской и мировой культуры, был великим музыкантом и творцом.

Вице-президент Международного центра Рерихов Александр Стеценко сообщил, что Темирканов перед смертью долго болел. Он также назвал смерть композитора тяжёлой новостью для всех.