Москва, 5 ноября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщили 5 ноября в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин

«Президент России едет с визитом в Казахстан. Важные переговоры», — следует из фрагмента передачи, который выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Журналист напомнил, что российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно виделись в Москве и Пекине. Зарубин добавил, что недавно с визитами в Казахстан и Узбекистан также приезжал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава российского государства также на предстоящей неделе проведёт совещания с членами правительства и членами Совета безопасности. Помимо этого, Путин займётся вопросами борьбы с онкологией.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Российский президент заявил 7 октября о планах расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Путин также выразил уверенность, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться.

Помимо этого, 17 октября Путин по завершении серии переговоров в Пекине провёл неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что обсуждение лидеров касалось текущих вопросов.

Экономисты прогнозируют, что торговые отношения России с Казахстаном могут и дальше ухудшаться, поскольку Астана подверглась сильнейшему давлению со стороны Запада. Токаев подчеркнул 29 сентября, что Казахстан не следует антироссийским курсом и намерен продолжать сотрудничество с Россией, но с учётом санкционных ограничений.

Французский лидер 1 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан, чтобы обсудить строительство там АЭС, а также вопросы международной и региональной повестки. Комментируя визит Макрона, политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что приезд французского президента преследует не только экономические, но и политические цели.