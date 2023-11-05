Аргаяш, Челябинская область, 5 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Пропавшего в Челябинской области девятилетнего мальчика нашли мёртвым в Аргаяшском районе, сообщила 5 ноября Поисково-спасательная служба Челябинской области в социальной сети «В Контакте».

Поисково-спасательная служба Челябинской области

«Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС достали из-подо льда тело утонувшего девятилетнего мальчика», — сообщили в спасательной службе.

Родители потеряли мальчика накануне, 4 ноября. Девятилетний житель деревни Яраткулова уехал кататься на велосипеде, и, когда он после обеда не вернулся домой, родители обратились за помощью.

Прибывшие в Яраткулова полицейские опросили очевидцев и, обследовав береговую линию реки Сырыелга, по следам шин нашли велосипед. Они предположили, что школьник мог выйти на лёд, толщина которого не превышает трёх сантиметров.

Спасатели и силовики заметили на тонком льду небольшого пруда несколько свежих и уже частично замёрзших прорубей. В одном из провалов, расположенном в 15 метрах от берега, они нашли в наледи детскую перчатку. Тела мальчика нашли на глубине двух метров.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября в Екатеринбурге двое подростков, гуляя по льду на реке Исети, провалились под лёд. Сначала лёд треснул под одним из мальчиков и он оказался в воду. Пытаясь помочь другу, другой школьник также провалился под лёд. Мальчики самостоятельно выбрались из-подо льда.

На Камчатке 4 октября нашли тело одного из мужчин, пропавших двумя днями ранее на реке Паужетка. Из воды извлекли затонувший автомобиль. Две легковые машины 2 октября совершили неудачную попытку перебраться с одного берега Паужетки на другой.