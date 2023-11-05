Вашингтон, 5 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Украина превратилась для Соединённых Штатов в балласт, который они скинут в подходящий момент. Об этом 5 ноября заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что с ними случилось», — сказал он.

Риттер заявил, что США сбегут с Украины, как это произошло с Афганистаном, после чего страна развалится, а когда возникнет необходимость нормализации отношений западных стран с Россией, в Вашингтоне просто забудут о Киеве.

«Вы удивитесь, как быстро все в Конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идёт о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему», — пообещал эксперт.

По словам бывшего разведчика, для чиновников из Вашингтона конфликт на Украине продолжает быть только вопросом продвижения по карьерной лестнице. Таким образом, Соединённые Штаты бросят Украину, как дурную привычку, и перестанут о ней говорить, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм заявила, что попытки президента США Джо Байдена и его команды объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в американском Конгрессе — это «циничная политическая уловка», призванная отсрочить поражение Киева. Она также в шутку предложила Вашингтону просто отправлять оружие прямо в Россию и подчеркнула, что сегодня даже наиболее убеждённые «ястребы войны» не в состоянии убедительно аргументировать свою позицию в поддержку Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 ноября, что киевские власти уверовали в возможность победы на поле боя и убедили в этом Запад, из-за чего Украину ждут нелёгкие времена. Представитель Кремля отметил, что сейчас уже невооружённым глазом видно, как растёт раздражение Запада из-за постоянных поражений Киева.