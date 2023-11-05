Москва, 5 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что в нынешних условиях не нужно и невозможно построить новый железный занавес со стороны России. Более того, это было бы вредно, отметил он на марафоне общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

«Давайте полностью закроемся, нужно сплошное отсечение глухой стеной, то есть новый железный занавес. Очевидно, это не нужно, да это и не удастся сделать», — заявил председатель КС.

Зорькин призвал не метаться между крайностями — сплошным замыканием и абсолютно открытым пространством. По его словам, политический радикализм опасен, как показала история, некоторые важные для России приобретения в области свободы и правопорядка стоили непомерную цену. Развитие государства должно проходить поступательно и эволюционно, подытожил Зорькин.

Как сообщало ИА Регнум, во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин отметил, что Европа сама создаёт вокруг себя железный занавес, который приводит к всевозможным неудачам. Глава государства заявил, что Россия не станет навязываться и не будет лезть в «окно в Европу» и «рвать штаны» вместо того, чтобы «войти в дверь».