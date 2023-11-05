Москва, 5 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет придерживается двойных стандартов и шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Наблюдение за этим процессом вызывает печальное ощущение. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Global Look Press/Daisuke Asauchi/AFLO

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые. Шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать», — констатировал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября МИД потребовал от МОК отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям. Дипломаты отметили, что требуют это от международной организации на фоне заявлений о недопустимости дискриминации атлетов в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

После этого глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что действия против России и Белоруссии МОК всячески пытался преподносить как ограничения, которые якобы не нарушают Олимпийскую хартию. Лавров назвал сегрегацией по национальному признаку отстранение российских спортсменов и недопустимыми заявления о том, что такие действия МОК в отношении россиян стали следствием начала спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году.

12 октября МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, решение МОК обусловлено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.