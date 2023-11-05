Гамбург, Германия, 5 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Руководство аэропорта Гамбурга отменило 126 рейсов из-за того, что на территории воздушной гавани забаррикадировался вооружённый мужчина. Информацию опубликовали на сайте аэродрома.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Сообщается, что всего на 5 ноября запланировали 286 рейсов, в том числе 139 вылетов и 147 прилётов. Они должны были обслужить порядка 34,5 тыс. пассажиров.

«На данный момент уже отменено 126 рейсов (70 вылетов и 56 прилётов). Пять прибывших перенаправлены в другие аэропорты», — говорится в сообщении.

Пассажиров и встречающих попросили не приезжать в аэропорт. Ожидается, что количество отменённых рейсов будет расти.

В полиции Гамбурга сообщили, что вооружённый мужчина, находящийся в аэропорту, захватил в заложники свою дочь. По предварительным данным, у него есть стрелковое оружие и взрывные устройства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 ноября мужчина на машине смог прорваться через ограждения аэропорта Гамбурга и остановился возле терминала бизнес-авиации. Он сделал несколько выстрелов.

Полиция ведёт переговоры со злоумышленником. Доступ в аэропорт перекрыли, также закрыто движение вокруг воздушной гавани.