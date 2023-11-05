Москва, 5 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Западные страны прекрасно осознают, что выделяемые ими Украине денежные средства оседают в карманах местных чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент спросил представителя Кремля, почему Запад удивляется размерам коррупции на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ну, они понимают, что определённая часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря, разворовывается. Эти признания звучат и в Конгрессе во время дебатов там, в комитетах. И, конечно, им надо как-то объясняться перед своими избирателями», — пояснил он.

Песков обратил внимание на растущую в Европе и Соединённых Штатах усталость от украинского конфликта, равно как и от финансовой нагрузки по содержанию Киева. Всё это становится непосильным бременем для этих стран, добавил он.

«Даже такое мощнейшее государство в экономическом плане, как США, не может это делать бесконечно. И у них полно своих проблем: и проблемы с внутренним долгом, и проблемы с другими регионами, и с внутренней экономической ситуацией тоже. И всё это в какой-то момент превращается в излишний груз, который они уже не в состоянии нести», — объяснил Песков.

Сутками ранее Дмитрий Песков предупредил Украину о наступлении нелёгких времён. Он отметил, что в Киеве верили, что победят Россию на поле боя, и убедили в этом страны Запада, но, по словам Пескова, очевидно, что это невозможно.

Также ИА Регнум сообщало 4 ноября, что пресс-секретарь Путина назвал Украину несчастной страной. Свои слова он пояснил так, что за Украину платит чужое государство и решает, каким властям там быть.