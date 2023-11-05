Москва, 5 ноября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал воронежскую команду «Факел» одним из открытий нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он заявил об этом 5 ноября в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Факел», на мой взгляд, является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха», — сказал он.

«Факел» после 14 туров чемпионата РПЛ находится на девятом месте турнирной таблицы с 18 очками. У «Ахмата» 12 очков и 13-е место, грозненский клуб в последний раз побеждал 2 сентября, обыграв на выезде екатеринбургский «Урал».

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября воронежский «Факел» переиграл «Ахмат» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча прошла на поле «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась в пользу гостей со счётом 1:2.

Позднее в этот же день «Зенит» обыграл калининградскую команду «Балтика». Матч состоялся на калининградской «Ростех-Арене» и закончился победой петербуржцев со счётом 2:0.