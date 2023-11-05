Москва, 5 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. На совещании, которое провёл президент Владимир Путин после событий в аэропорту Махачкалы, обсуждались меры по недопущению в будущем подобных инцидентов. Об этом 5 ноября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Совещание продолжалось почти два часа. Разговор получился насыщенным в духе очень живого обмена мнениями.

«Конечно, это и внутренний аспект, и международный аспект. Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем», — сказал Песков.

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