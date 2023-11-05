Краснодар, 5 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Тела троих подростков 16 и 17 лет нашли в одной из квартир на проспекте Чекистов в Краснодаре. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Иван Шилов ИА Регнум

Тела первой увидела родственница одного из подростков. Она сразу вызвала полицейских и медиков.

«Прибывшими медиками была констатирована смерть несовершеннолетних. Следственным отделом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в краснодарском СК.

Отмечается, что видимых признаков насилия на телах не обнаружено. При осмотре квартиры следователи нашли и изъяли приборы для курения и приспособления для употребления наркотиков. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум 28 октября, в квартире в Екатеринбурге нашли убитыми двух пенсионеров. На телах правоохранители увидели следы насилия. Погибшие были бывшими супругами и много лет как были в разводе, но продолжали жить вместе. Полиция начала процесс установления связей погибших и проверки алиби ранее судимых граждан, которые могли быть причастны к преступлению.