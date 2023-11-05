Москва, 5 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Командир казачьего отряда «Терек» атаман Владимир Попов (позывной «Кедр») погиб в зоне спецоперации. О его гибели сообщил 5 ноября верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, замкомандира добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.

«Трагическая весть: погиб командир казачьего отряда «Терек», — написал Дьяконов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Атаман, разменяв восьмой десяток лет, больше года воевал в зоне проведения специальной военной операции.

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