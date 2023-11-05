Москва, 5 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что главным в России с правовой точки зрения должно быть равенство всех в государстве перед законом и судом. Своим мнением он поделился на марафоне общества «Знание», проходящем на выставке-форуме «Россия».

Егор Алеев/ТАСС

«Казалось бы, мы живём по этим правилам, это действует всё. Но когда случаются всплески, подчёркивающие явное это неравенство, явную, вызывающую коррупцию, то, конечно, это проецируется на всё общество и государство», — обратил он внимание.

Председатель КС напомнил о резонансном случае с бывшим председателем Ростовского областного суда, которая неоднократно получала взятки и подговаривала коллег к принятию «нужных» решений. Зорькин сообщил, что необходим взвешенный подход к борьбе с коррупцией и другими проблемами в судебной системе.

«Как иначе рассмотреть эту чудовищную ситуацию, которая случилась в Ростовском суде, когда председатель суда возглавляла, надо сказать, комиссию по этике в совете судей», — сказал Валерий Зорькин.

В то же время он призвал не выискивать недостатки в судебной системе и не забывать, что процесс улучшения работы права и суда всё же происходит. Он прокомментировал критику в адрес суда, что тот якобы прогнил полностью. Председатель КС призвал задуматься, откуда в таком случае в производстве находятся 35 миллионов дел и люди обращаются за помощью.

«Поэтому, мне кажется, здесь надо подходить взвешенно, осторожно, с пониманием дела. В этой плоскости находится и Конституционный суд, по отстаиванию права и равенства всех перед законом, судом, равноправия», — подытожил глава КС.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 ноября во время встречи с новым составов Общественной палаты призвал сосредоточиться на внутренней повестке и улучшать демографию. Путин подчеркнул необходимость в первую очередь решать стоящие перед внутрироссийской повесткой задачи.

После этого член ОП, первый зампредседателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов заявил, что во время встречи глава государства затронул много важных вопросов. По словам Анисимова, на встрече они получили очень много ориентиров, как дальше строить работу по важнейшим направлениям.