Москва, 5 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Более 190 тысяч человек посетили в первый день Международную выставку-форум «Россия», открывшуюся 4 ноября на ВДНХ, сообщили 5 ноября на официальном сайте выставки.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

«Международную выставку-форум «Россия» в первый день посетили более 190 тысяч человек — это рекорд», — говорится в сообщении.

Так, первым мероприятием выставки-форума стал масштабный флешмоб, в рамках которого посетители вместе с хореографами станцевали сразу на десяти площадках ВДНХ. На гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса» гости смогли попробовать блюда кухонь народов России. В честь открытия выставки Почта России выпустила специальную марку с символикой мероприятия, тираж которой составит 72 тыс. экземпляров. Также состоялся марафон «Знание». Завершило первый день выставки шоу «Портал в будущее», в котором приняли участие SHAMAN, Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская.

На марафоне «Знание. Первые» общества «Знание» выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал о будущем сильной России, спрогнозировал «великолепный» рост российской экономики, а также развеял миф о «двойниках» Путина. Представитель Кремля также подтвердил планы Путина посетить выставку-форум «Россия», однако конкретной даты не называл. Во время выступления Песков поднимал многие важные темы, среди который конфликт на Украине, подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», отношения с Западом.

На том же мероприятии зампредседателя правительства Марат Хуснуллин провёл лекцию о развитии инфраструктуры России. Также на марафоне «Знание» выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ходе выступления он назвал основы государственности.

Космонавты с МКС обратились к участникам выставки-форума «Россия», поздравив их с открытием этого долгожданного и уникального мероприятия.

На международной выставке-форуме «Россия» также установили рекорд по продолжительности игры на балалайке. Житель Псковской области Константин Абабков играл на инструменте свыше 60 минут без перерыва, исполняя различные музыкальные композиции.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Вход на неё будет бесплатным для всех посетителей. На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.