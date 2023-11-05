Вашингтон, 5 ноября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российскую эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 оснастили ракетами большой дальности, если эти самолёты разместят на Дальнем Востоке, то они смогут наносить удары по базам США на острове Гуам и Гавайях, говорится в статье, опубликованной 4 ноября в американском журнале Military Watch (MWM).

По оценке экспертов, радиус действия этих ракет не уступает показателям ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, то есть около 3500 километров.

«Эта разработка потенциально позволит Су-57 выполнять ударные задачи, которые ранее считались возможными только для стратегической авиации», — пришли к выводу авторы.

Они подсчитали, что российские истребители в случае полётов над Тихим океаном и при обеспечении дозаправки, могут держать под прицелом объекты, находящиеся на континентальной части США. При таком ударном потенциале, сопоставимом с мощью стратегических бомбардировщиков, разворачивание большого количества истребителей можно провести гораздо быстрее и при меньших затратах на техобслуживание, говорится в публикации.

MWM 13 октября заявил, что показатели Су-57 вдвое превосходят возможности американских аналогов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября стало известно о создании для Су-57 крылатой ракеты большой дальности. Она размещается внутри фюзеляжа, и имеет дальность сопоставимую с ракетами, устанавливаемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Конструкторы смогли значительно сократить размеры ракеты.

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь 3 июня сообщил, что предприятие до конца года нарастит объёмы поставок Су-57 для Воздушно-космических сил России.