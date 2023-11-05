Вашингтон, 5 ноября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. У армии США, в отличие от российских военнослужащих, есть проблемы. А утверждения главы Пентагона Ллойда Остина, что российские вооружённые силы ослаблены, говорят о наличии трудностей в самих Соединённых Штатах. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Своим видением он поделился во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что ресурсы и возможности США не бесконечны и попросил не «транжирить их без необходимости». Экс-советник американского военного ведомства призвал американские власти думать о своём государстве и о собственном выживании и национальной мощи.

Как сообщало ИА Регнум 31 октября, Макгрегор заявлял, что Россия не представляет угрозы для Восточной Европы. Он назвал бессмысленным развёртывание американских войск в Румынии, Польше и прибалтийских странах.

Также экс-советник руководства Пентагона уточнил, что нынешняя численность вооружённых сил США меньше, чем когда-либо до этого, и добавил, что уже не 1991 год и войска США не смогут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.

В тот же день Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин хочет закончить конфликт, прекратить дальнейшее притеснение русского населения в мире и не желает воевать с Западом или с НАТО. Для России важно, чтобы Украина занимала нейтральную позицию, добавил полковник.

На следующий день он выразил мнение, что США не дадут завершиться украинскому вооружённому конфликту, потому что официальному Вашингтону важна поддержка иллюзии того, что в Киеве происходит что-то хорошее.