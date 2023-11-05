Тель-Авив, Израиль, 5 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Военная операции израильской армии в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, если она закончится до конца 2024 года, по самым скромным подсчётам обойдётся в 200 млрд шекелей (порядка 51 млрд долларов). Об этом 5 ноября сообщила местная экономическая газета Calcalist со ссылкой на предварительные данные минфина страны.

Global Look Press/Omer Messinger/ZUMAPRESS.com

По информации издания, это составляет 10% от израильского ВВП за год в том случае, если боевые действия будут продолжаться ещё от 8 до 12 месяцев и только на территории сектора Газа, без полноценного вмешательства в конфликт ливанского движения «Хезболла», Ирана или Йемена. Для этого также необходимо, чтобы 350 тыс. призванных на службу резервистов израильской армии в скором времени вернулись на свои рабочие места.

Уточняется, что минфин Израиля называет такой прогноз оптимистичным. Как напомнило издание, связанные с пандемией расходы властей страны составили около 160 млрд шекелей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 ноября пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении ударов по более чем 2,5 тыс. целей ХАМАС с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Отмечалось, что ЦАХАЛ ведёт бои с движением и наносит удары по его инфраструктуре в секторе Газа.

Ранее в этот же день стало известно, что не менее 51 человека погибли при ударе израильских войск по лагерю для беженцев Аль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа. Ещё десятки мирных жителей получили ранения.

Армия Израиля начала операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. Израильские войска также начали наносить удары по сектору Газа, где находятся подразделения ХАМАС, признавая, что от этого страдают и гражданские. С 27 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на территории анклава.