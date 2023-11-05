Харьков, Украина, 5 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Харьковской области прогремели взрывы, сообщил 5 ноября украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводилось.

По данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 10:49 (11:49 мск).

В Минобороны России не сообщали об ударах по военным объектам на территории Харьковской области.

Как информировало ИА Регнум, утром 4 ноября украинские СМИ сообщили о взрывах в контролируемой Киевом Херсонской области. Затем, вечером 4 ноября украинские информресурсы заявили о серии взрывов в Днепропетровске. До этого, 3 ноября, на Украине сообщили о взрыве в Харькове. Серия взрывов также прогремела в Днепропетровске 30 октября.