Москва, 5 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Контакты президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом возможны, но при условии их обоюдного желания и готовности. Нужно, чтобы для этого сложились определённые условия, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден

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