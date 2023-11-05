В Кремле назвали условие для контактов Путина с Байденом
Песков: контакты Путина с Байденом будут возможны при обоюдной готовности
Москва, 5 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Контакты президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом возможны, но при условии их обоюдного желания и готовности. Нужно, чтобы для этого сложились определённые условия, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости/Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
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