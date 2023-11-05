Рамалла , 5 ноября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Житель Палестины, у которого в результате обстрела лагеря беженцев на юге сектора Газа погибла семья, написал письмо американскому президенту Джо Байдену. Текст послания опубликовал телеканал Al Jazeera.

Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья палестинца погибла в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь беженцев Хан-Юнис в южной части Газы, где люди должны были находиться в безопасности. Когда ЦАХАЛ начала наносить удары, находившиеся в лагере ощутили случившееся как рукотворное землетрясение.

«На этом завершилось путешествие по земле для 47 душ, которые теперь вернулись к Богу. Из них 36 были моими прямыми родственниками, а остальные — людьми, укрывшимися в своих домах в поисках иллюзорной безопасности», — написал палестинец.

Автор письма напомнил Байдену его слова, сказанные два с половиной года назад по поводу вынесения обвинительного приговора по делу Джорджа Флойда. Тогда Байден высказался в поддержку чернокожих и тех, кто протестовал против их притеснения.

«Но сегодня, когда убивают членов моей семьи, вы отказываетесь даже признать, что эти бессмысленные убийства происходят. Вместо этого вы предлагаете слова поддержки Израилю. Сегодня вы говорите: «Ещё. Больше. Больше этих бессмысленных убийств», — заявил палестинец, обращаясь к главе США.

Он сообщил, что в результате атаки на Газу погиб его 79-летний дед Наиф Абу Шаммала с 76-летней женой Фатхией. Они оба пережили этническую чистку в Палестине в 1948 году. Погибла 92-летняя бабушка автора письма Ум Саид. Палестинец рассказал в письме и о других погибших членах семьи.

Он добавил, что Байден войдёт в историю как человек, который поощрял и способствовал геноциду, проводимому Израилем против палестинского народа. Американского лидера будут помнить как человека, правительство которого активно участвовало в военных преступлениях, резюмировал палестинец.

ЦАХАЛ начала бомбардировки Газы в ответ на обстрел Израиля 7 октября тремя тысячами ракет палестинским движением ХАМАС. В конце октября израильская армия начала также наземную операцию в Газе. Палестина неоднократно сообщала об ударах ЦАХАЛ по гражданским объектам.

Информгентство WAFA сообщило об ударе ЦАХАЛ по школе на севере Газы в ночь на 4 ноября. В здании находился временный центр размещения беженцев. ХАМАС возложило на Байдена ответственность за этот удар. В США сдержанно реагируют на сообщения об обстрелах Газы и рекомендуют ЦАХАЛ тщательнее выбирать цели.

Москва неоднократно призывала стороны палестино-израильского конфликта остановить обмен ударами. Президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты 3 ноября заявил, что на кадры с происходящим в Газе невозможно смотреть хладнокровно.