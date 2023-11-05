Москва, 5 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Москве в воскресенье, 5 ноября, местами ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать до 17 м/с. Об этом 5 ноября сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС

«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим власти порекомендовали жителям и гостям Москвы сохранять внимание при нахождении на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущей зимой погода в России будет неустойчивой, а температура воздуха будет колебаться вплоть до экстремальных значений. Синоптик уточнил, что общий температурный фон при этом будет держаться около нормальных значений.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра пообещал жителям Москвы скорое возвращение аномально тёплой погоды. По его словам, 5 ноября в столице и Подмосковье ожидается температура воздуха до +13… +14 градусов.