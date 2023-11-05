Лондон, 5 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III открыл собственную пиццерию, сообщило издание Bild.

I–Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

«Будто у короля мало дел, а в семейном бюджете не хватает денег. Теперь Карл продаёт пиццу для фанатов королевской семьи», — пишет обозреватель Эйлин Крамер.

Негативную реакцию журналистов вызвал тот факт, что пиццерию открыли в шотландском замке Балморал, где в сентябре прошлого года скончалась мать Карла III, королева Великобритании Елизавета II. С годами замок стал большой туристической достопримечательностью, предлагающей круглогодичные туры и мероприятия.

В шотландском замке Балморал, летней резиденции короля Карла III, открылась пиццерия под названием Mews Café. Король теперь продаёт эксклюзивные версии вкусной итальянской закуски поклонникам королевской семьи от 15 фунтов стерлингов. Стены заведения украсили фотографиями династии Виндзоров, а у крепостной стены открыли веранду.

Среди эксклюзивных вкусов кафе предлагает пиццу «Овощной сад короля» за 16 евро с овощами, выращенными на огороде поместья. Также там можно попробовать «Маргариту» с томатным соусом и сыром за 15 евро, фирменную пиццу «Балморал» с курицей, беконом и шотландским хаггисом за 17 евро.

Первые посетители Mews Café оказались в восторге от вкуса пиццы, но расстроились, что на коробках нет изображения короля. Так, одна из посетителей, 41-летняя Линдси Росс сказала журналистам The Sun, что блюда в кафе достойные короля.