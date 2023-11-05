Иркутск, 5 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Иркутской области в реке нашли машину с четырьмя погибшими. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в реку. ДТП произошло в районе 615-го километра автодороги А-331 «Вилюй» в Усть-Кутском районе. Об этом сообщил региональный следственный комитет.

СК России по Иркутской области

«Утром в реке Кута в районе 615-го км автодороги А-331 был найден автомобиль ВАЗ-2115, в котором обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей», — сообщило агентство.

Правоохранительные службы начали опрос очевидцев происшествия, выясняют личности погибших. Также организовали доследственную проверку по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

В ночь на 5 ноября в Свердловской области при съезде в кювет погибла женщина-водитель. Как сообщало ИА Регнум, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Подъезжая к городу Невьянску, женщина съехала в выемку у обочины и погибла.

Инцидент произошёл в 04:00 по местному времени. За рулём находилась женщина 2000 года рождения. В местных правоохранительных органах сообщили, что женщина-водитель во время движения не выбрала безопасную скорость.