Москва, 5 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Причинами экстренной посадки пассажирского самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября стали падение давления в «зелёной» гидросистеме воздушного судна и некоторые ошибки экипажа. Об этом 4 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на документ Росавиации.

Владимир Николаев/РИА Новости

В документе уточняется, что ошибка экипажа при посадке воздушного судна состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы.

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полёт до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — говорится в сообщении.

Ещё одной причиной стало необоснованное решение пилотов лететь в Новосибирск, вызванное ошибкой в расчетах необходимого количества топлива. Экипаж самолёта уточнял маршрут полета и выбор схем захода на посадку и не обратил внимание на повышенный расход топлива и его текущий остаток.

При этом подчёркивается, что в сложившихся после допущенных ошибок условиях решение пилотов о выполнении экстренной посадки в поле было единственно правильным и грамотным.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября самолёт Airbus, следовавший рейсом из Сочи в Омск, вынужденно приземлился в поле в Новосибирской области. На его борту находились 159 человек, включая 23 детей, в результате инцидента никто не пострадал.

Росавиация после этого инцидента 27 сентября разослала пилотам российских авиакомпаний рекомендации по безопасности. Ведомство потребовало от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами «Общих правил подготовки к полётам», которые до этого утвердило Министерство транспорта.