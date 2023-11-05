Москва, 5 ноября, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Вечером 4 ноября в московском посёлке Коммунарка произошло убийство во время драки. В жилом комплексе «Москвичка» на улице Василия Ощепкова произошёл конфликт между тремя мужчинами. Он продлился больше часа.

Кадр из видео

В итоге одному из них, 43-летнему мужчине, нанесли три ножевых ранения. Он скончался возле припаркованных машин до приезда скорой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, как один из мужчин уже лежит на земле. Двое других схватились между собой, упали на землю. Мимо, не останавливаясь, проехало такси. Затем появляются люди, которые пытаются помочь лежащему на земле участнику драки. Одна из фигур, по всей видимости, женщина, взмахивает вверх руками, её оттащил один из мужчин.

Одного из подозреваемых нашли. Им оказался житель Биробиджана. Второго разыскивают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября силовики задержали участника драки со смертельным исходом в центре Москвы. Тогда на Пресненской набережной возле торгового центра «Афимолл» один из злоумышленников нанёс удары двум мужчинам. В результате один из пострадавших скончался на месте происшествия. В конфликте участвовали четыре человека.

Правоохранители задержали 20-летнего молодого мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.