Москва, 5 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД. В результате один из них перевернулся, сообщили 5 ноября в Дептрансе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе развязки с Варшавским шоссе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено

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Как сообщало 24 октября ИА Регнум, бензовоз с топливом опрокинулся на трассе в Красноярском крае. В результате автопроисшествия водитель получил травмы. Движение на автодороге перекрыли для всех видов транспорта.

В Курской области 17 октября в районе села Тёткино перевернулся военный КамАЗ. В результате опрокидывания КамАЗа водитель и пассажир — также военный «срочник» — погибли на месте. Ещё один военнослужащий попал в больницу.