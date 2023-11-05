Якутск, 5 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Уже несколько дней водители и пассажиры, сотни человек, ожидают переправы через реку Лену в Якутии. Об этом 5 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

РЕН ТВ

Вначале люди стояли в очереди на паром Якутск — Нижний Бестях, а когда им сообщили о прекращении его движения из-за тяжелых ледовых условий, переместились на переправу Жатай — Техтюр.

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«С каждым часом становится всё тяжелее — ночью температура опускается до минус 30, а в автомобилях заканчивается топливо. Помимо этого, в зоне досягаемости нет туалетов, что создаёт дополнительные проблемы», — говорится в публикации.

Как рассказал Иван Полукаров, четвёртые сутки вместе с дочерью ожидающий переправы, в зоне ожидания нет туалетов и горячей пищи с питьём, а у водителей заканчивается топливо, при том что они не могут уехать из очереди на паром.

Отмечается, что сейчас паром ходит только утром и вечером, хотя обычно рейсы были каждый час. Как отметил Полукаров, регулирования движения нет и неясно, когда ситуация нормализуется.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября свыше ста туристов из России, ожидающих возвращения в Благовещенск, застряли на китайской таможне в Хэйхэ. Это произошло из-за гидрологической обстановки на пограничной реке Амур.

Перевозкой туристов занимается одно судно на воздушной подушке. Планировалось задействование с 5 ноября второго судна для разрешения этой ситуации.