Вашингтон, 5 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Западу невыгодно проводить конфискацию замороженных российских активов, так как при таком варианте развития событий другие государства начнут выводить свои средства из этих стран. Об этом 5 ноября написала газета Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если <…> к ним будут применены такие же санкции», — отмечается в материале.

По словам авторов, такое решение также может привести к дестабилизации мировой финансовой системы. Они также добавили, что юридические препятствия для ареста замороженных активов России, о которых часто говорится, — это мнимая причина.

Правительства Запада могут сделать всё возможное для избавления от юридических рисков, так как у них есть возможность предъявлять иски о компенсациях и вводить законодательные изменения, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября главы министерств финансов и центральных банков стран «Большой семёрки» (G7) заявили, что страны G7 не разморозят российские активы, пока та не «возместит ущерб» Украине.

После начала специальной военной операции российской армии на Украине Евросоюз и США заморозили российские финансовые активы на сумму около $300 млрд. Длительное время Еврокомиссия искала правовые основания для отъёма российских активов. Однако канцлер Германии 30 июня вопрос возможного изъятия активов Центробанка России назвал ужасно сложным, отметив, что никто не знает, как это можно сделать.

Президент России Владимир Путин 16 июня назвал средневековьем заморозку российских активов за рубежом. Глава государства добавил, что надёжность вложения денег внутри страны сейчас выше, чем за границей.