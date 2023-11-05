Севастополь, 5 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали судостроительный завод в Керчи, выпустив 15 ракет. Российским силам ПВО удалось перехватить 13 из них. Сообщается, что в результате попадания одной из крылатых ракет получил повреждения один из находившихся на заводе кораблей. Об этом проинформировали в Министерстве обороны.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Четвёртого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — сообщили в ведомстве.

Удар украинских ракет пришёлся по одному из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Глава Крыма Сергей Аксёнов 4 ноября говорил, что часть обломков сбитых ракет упала около одного из сухих доков. Пострадавших не было.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердил информацию об атаке на завод.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября, незадолго до украинской атаки, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Российские военнослужащие применили в Севастопольской бухте дымовую маскировку. Губернатор Михаил Развожаев писал, что по причине использования военными табельных средств маскировки в районе бухты появился дым.

Украинские войска периодически предпринимают попытки атаковать территорию России различными средствами — как беспилотными летательными аппаратами, так и артиллерией.