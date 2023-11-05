Берлин, 5 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Польские власти стараются помешать укреплению украинской экономики, целенаправленно задерживая ввозимые в республику товары, сообщило немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

Разместившие на украинской территории производство немецкие инвесторы сообщили, что на таможне Польша задерживает идущие из Германии на Украину грузы.

Немецкий журнал назвал абсурдной ситуацию, когда Европейский союз всячески старается помочь Украине и стабилизировать её бюджет. ЕС помогает финансово и с Запада месяц за месяцем «текут миллиарды», сообщило издание.

Но Польша старается помешать этому, поощряя саботаж и затягивание досмотра экспортных грузов на таможне.

«Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — сообщило издание.

Польша дала своё объяснение проблемам на таможне. Ей пришлось усилить досмотр из-за того, что с Украины участились случаи попытки провести контрабандные сигареты. Но немецкие компании считают этот аргумент несостоятельным, объясняя действия Польши попыткой давить на Украину.

Издание привело заявление члена совета директоров компании Leoni (ФРГ) Инго Шпенглера, предупредившего, что, вероятно, придётся свернуть бизнес на Украине, если проблемы на таможне продолжатся.

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч 2 октября сообщил, что Польша отказалась от участия в форуме военной индустрии в Киеве, прошедшем 29 сентября. На мероприятии компании Украины заключили с зарубежными производителями соглашения о производстве дронов и боеприпасов. По словам Зварыча, Польшу пригласили одной из первых.

Журнал Myśl Polska 9 октября опубликовал материл, в котором сравнил Польшу в контексте помощи Украине с посетителем ресторана, который, не зная цен, пообещал оплатить счёт гостей за другим столиком. При этом гость (Украина), чей счёт оплатил посетитель (Польша), оказался нахальным и неблагодарным.