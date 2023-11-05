В турецкой оппозиции сменился лидер
Новым лидером турецкой оппозиции стал Озгюр Озель
Анкара, 5 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Кемаль Кылычдароглу уступил место лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, которое он занимал 13 лет. Его преемником стал депутат Манисы Озгюр Озель, победивший на всеобщих выборах. Об этом сообщило агентство «Анадолу».
«Озгюр Озель стал новым председателем НРП, получив 812 голосов. Кемаль Кылычдароглу получил 536 голосов. Депутат Манисы и председатель Озгюр Озель был избран восьмым председателем партии на состоявшемся сегодня 38-м очередном съезде», — указало СМИ.
Сообщается, что Озель родился в Манисе в 1974 году. Окончив фармацевтический факультет в Эгейском университете, он начал работать по специальности в 1999 году. Разговаривает на английском и немецком языках.
В разное время Озель занимал должность генерального секретаря и президента в Палате фармацевтов Манисы в период с 2001 по 2007 год, а также был казначеем и генеральным секретарём в Ассоциации фармацевтов Турции в период с 2007 по 2011 год, отметили в агентстве.
Кылычдароглу поздравил Озеля. В соцсети он написал, что прощается с постом председателя после принятого решения делегатами конгресса.
«Я с честью нёс наследие нашего великого лидера Ататюрка до сегодняшнего дня. Я хотел бы поблагодарить всех, кто до сих пор поддерживал нашу борьбу. Наш новый председатель — Озгюр Озель. Я поздравляю вас и желаю вам успехов», — сказал Кылычдароглу.
В мае этого года в Турции прошли президентские выборы. По результатам второго тура голосования Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов. Его оппонент — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,82%. На парламентских выборах «Партия справедливости и развития» Эрдогана получила 268 из 600 мест, а Народный альянс, в который входит партия, — в общей сложности 336 мест. «Национальный альянс», который представляет Кылычдароглу, получил 175 мандатов.