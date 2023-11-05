Оттава, 5 ноября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Никита Кучеров

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады и закончилась победой гостей со счётом 4:6.

В составе «Лайтинг» шайбами отметились оформивший хет-трик в матче Брейден Пойнт (21-я, 39-я и 50-я минуты), Майки Эйссимонт (25-я) и российский нападающий Никита Кучеров (52-я), также записавший в свой актив четыре голевые передачи.

У хозяев голы забили оформивший дубль Брэди Ткачук (13-я и 52-я), Клод Жиру (42-я) и Дрейк Батерсон (53-я).

По итогам встречи Кучеров был признан второй звездой матча. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко не отличались во встрече результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября судьи отменили гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам судей, взятие ворот произошло из положения вне игры.

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков 27 октября подрался с игроком «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Это произошло в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между этими двумя клубами.