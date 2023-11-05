Санкт-Петербург, 5 ноября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге нажал на символическую «красную кнопку». Трансляцию концерта 4 ноября вёл Первый канал.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Когда певец спел фразу «я русский», он нажал на красную кнопку, которую ему вынес в чёрном чемодане человек в костюме охраны. После этого на сцене вспыхнули огни фейерверка.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября стало известно, что певец SHAMAN откроет шоу «Портал в будущее» на Международной выставке-форуме «Россия». «Портал в будущее» — это наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, которое было специально написано для праздника открытия выставки-форума.

Российская спортсменка Виктория Дудакова вышла на бой с представительницей США Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 под песню «Я русский» певца SHAMAN. По итогам всех трёх заявленных раундов Дудакова победила единогласным решением судей.

Певец SHAMAN 15 октября травмировался на своём концерте в Государственном Кремлевском дворце. Во время исполнения одной из песен артиста провели по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах, в результате чего он поранил левую ногу. Однако певец не остановил концерт.