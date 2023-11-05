Молдавия, 5 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. В Молдавии 5 ноября начались выборы в местные органы власти, сообщили в пресс-службе молдавского центризбиркома.

ТАСС/ Diego Herrera/SOPA Images via ZUMA Press Wire

В 08:00 мск в республике открылось 1958 избирательных участков. Граждане Молдавии выберут 898 глав городов и сельских администраций. Кроме того, пройдут выборы 11 058 членов местных советов. В списках по разным округам более 57 тысяч кандидатов — представителей 35 партий и более тысячи независимых кандидатов.

На избирательных участках присутствуют иностранные наблюдатели. В общей сложности их порядка 500 человек. На выборах БДИПЧ — миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека — представят 235 человек. На этот раз молдавский центризбирком отказал российским представителям БДИПЧ в регистрации.

Чтобы выборы признали состоявшимися, явка в избирательном округе должна превысить одну четверть голосующих. Тот кандидат, который набрал свыше половины голосов, будет считаться победителем на выборах мэра. Если никто не наберёт более 50%, состоится второй тур.

На проведение выборов из бюджета Молдавии выделили порядка 154 миллионов леев ($8,4 млн).

Как сообщало ИА Регнум, Диане Караман, кандидату в мэры Кишинёва от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова, не дали представить свою избирательную программу в эфире общественного канала «Молдова 1».

Политик пояснила, что её лишили права высказать позицию в отношении нашего видения развития Кишинёва лишь потому, что она говорила на русском языке.