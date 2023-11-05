Северодвинск, Архангельская область, 5 ноября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Российский подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.

Mil.ru Пуск «Булавы»

Стрельбы проводились в рамках завершающего этапа испытаний новой российской подводной лодки. Ракету запустили из акватории Белого моря по цели, которая находилась на боевом полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Пуск прошел штатно, все головные части «Булавы» достигли цели в расчётное время. После пуска будет приниматься решение о приеме подводного крейсера в состав ВМФ России.

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«Император Александр III» является седьмым ракетоносцем проекта 955 «Борей». Торжественная церемония закладки крейсера состоялась в Северодвинске на заводе «Севмаш» в декабре 2015 года. На борту этой подлодки могут находиться 16 межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца текущего года Военно-морской флот России получит 12 кораблей. Он уточнил, что речь идёт как о надводных аппаратах, так и о подводных боевых средствах.