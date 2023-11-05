Новый, 620-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о сорванной попытке украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР. Как сообщил 5 ноября «РИА Новости» неназванный источник, после того как разведка зафиксировала намерение вытащить бронированную машину с поля боя, бойцы Южной группировки войск поразили цель барражирующим боеприпасом «Ланцет». Соответствующие видеокадры обнародованы в СМИ. По словам собеседника «РИА Новости», танк теперь вряд ли можно отремонтировать — российские военные прожгли ему башню.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем наши средства ПВО в ночь на 5 ноября сбили 13 из 15 крылатых ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ), направлявшихся к судостроительному заводу в городе Керчи. Часть обломков упала на территорию одного из сухих доков. По данным Минобороны, пострадал один из заводских кораблей.

Под Красным Лиманом в ДНР бойцы одного из разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), Читайте также: задействовав бронекапсулу, квадроцикл и коптер, взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ.

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