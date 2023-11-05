Красноярск, 5 ноября, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля «Лада Приора» в Красноярске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

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ДТП произошло на улице Чернышевского

«Сегодня в 05:50 (01:50 мск) часов в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Чернышевского краевого центра», — уточнили в главке.

В числе погибших оказались водитель и два пассажира легковушки. Они скончались до приезда машины скорой помощи. Ещё один пассажир «Лады» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В управлении МВД уточнили, что водитель легковушки, на которой были установлены летние шины, выехал на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. В салоне второго транспортного средства находились десять человек. Никто из них к медикам не обращался.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября во Владимирской области столкнулись легковой автомобиль и большегрузная машина. Происшествие унесло жизни пяти человек.

3 ноября в Ставропольском крае произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Гранта» с грузовой «Газелью», в результате чего погибли четыре человека. Все они находились в легковушке.

Двое погибших являлись сотрудниками полиции, которые отрабатывали сообщение о семейном скандале и отвозили потерпевших в больницу. Они попали в аварию на обратном пути от медицинского учреждения.