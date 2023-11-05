Берлин, 5 ноября, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Ребёнок и два сотрудника полиции пострадали после взрыва пиротехнического изделия вблизи полицейского фургона в Берлине. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщило издание Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

По информации источника, инцидент произошёл в Нойкельне на юго-востоке Берлина. В результате взрыва «шаровой бомбы» пострадал ребёнок и два полицейских.

Представитель полиции Берлина заявил, что взрыв пиротехнического изделия никак не связан с прошедшей во второй половине дня в немецкой столице пропалестинской демонстрацией.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября возле Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция в поддержку Израиля, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Инициаторами митинга выступили Германо-израильское общество и партии из правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия).