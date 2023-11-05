Вашингтон, 5 ноября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден по уровню своего умственного развития якобы не превосходит некоторых шестилетних детей, которых встречал экс-глава Белого дома. Об этом предыдущий американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе встречи со сторонниками в штате Флорида.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Я встречал шестилетних детей гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», — сказал политик.

Трамп отметил, что власти Китая и России «не могут поверить в то, что произошло» с США. По словам республиканца, РФ и КНР раньше уважали Соединённые Штаты и их лидера, из-за чего США оставались в безопасности.

Однако, по словам Трампа, в настоящее время китайская сторона относится к американским властям как к детям. Он считает, что Китай прав, и призвал американцев присмотреться к представителям руководства США.

Трамп также обвинил Байдена в коррумпированности и некомпетентности. Политик заявил, что президент США скомпрометировал сам себя, поскольку «его подкупали».

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Дональд Трамп написал, что Джо Байден сошёл с ума и не может находиться на посту американского президента. Политик добавил, что действующий глава Белого дома ведёт страну в ад. Он также назвал Байдена «ментальной катастрофой».

11 октября Трамп заявил, что действующий американский лидер является «жуликоватым посмешищем». Он подчеркнул, что в период правления Байдена США столкнулись с хаосом, кровопролитием, войной, террором и смертью.